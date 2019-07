Asfaltature stradali e rifacimento dei marciapiedi, stanziati altri 2.8 milioni di euro

Prosegue senza sosta il piano di interventi predisposto dall’amministrazione comunale di Padova per il rifacimento dei manti stradali e la sistemazione dei marciapiedi in città.

Gli stanziamenti

Il tema della pianificazione delle manutenzioni è molto importante in quanto solo con un intervento continuo nel tempo si può assicurare una sicurezza e un decoro adeguati delle nostre strade e dei nostri marciapiedi. In queste ultime settimane, la Giunta ha approvato due provvedimenti che danno concretezza a questa continuità d’intervento. Il primo lo scorso 28 giugno ha dato il via libera a un piano suddiviso in quattro lotti per il rifacimento dei marciapiedi, per un importo complessivo di 2,6 milioni di euro nel triennio 2019-2021. Il secondo provvedimento di Giunta è del 18 luglio scorso e stanzia oltre 6 milioni di euro nel triennio 2019-2021 per interventi di asfaltatura in città sia sulla viabilità principale che su quella interna dei quartieri. In particolare per l’anno in corso sono disponibili 2,8 milioni di euro.

I lavori

Spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi: «Con questi 2,8 milioni daremo subito il via ad una prima tranche di asfaltature perché per noi la cura e la manutenzione delle nostre strade è fondamentale per assicurare sicurezza e anche decoro a tutti i cittadini. Abbiamo una rete molto estesa ed è necessario dare continuità all’attività manutentiva nel tempo, senza interruzioni, in modo che ci sia un costante lavoro di sistemazione delle strade che via via inevitabilmente il traffico e gli agenti atmosferici fanno deperire. Dalla prossima settimana ci saranno dei tavoli con le Consulte di Quartiere per avere tramite loro le indicazioni direttamente dai cittadini delle strade per le quali è richiesta una manutenzione urgente. Questo ci permette da un lato di essere più vicini alle indicazioni dei cittadini, dall’altra di programmare in maniera più efficace gli interventi»