Lavori in corso e cantieri: doppia chiusura al traffico in centro storico

Il Comune dirama gli avvisi reltivi a due chiusure al traffico che interesseranno altrettante vie nel cuore del centro storico.

Comparto Duomo

Giovedì 10 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 sarà temporaneamente chiuso al traffico il tratto di via Marsala tra via Dei Papafava e il civico 44. La modifica alla viabilità è necessaria per smontare in sicurezza un parapetto installato sul cornicione di un edificio e durerà per il tempo strettamente necessario all'intervento. Per favorire il traffico è stato invertito l'attuale senso unico in via Degli Obizzi (tratto compreso tra via San Martino e Solferino e via Marsala) sempre per il medesimo periodo. Chi percorre via Degli Obizzi deve inoltre fermarsi e dare la precedenza all'incrocio con via Marsala.

Zona Santo

Il traffico veicolare verrà modificato venerdì 11 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, in via Rudena nella zona del Santo per consentie lo svolgimento di lavori stradali di manutenzione. Il tratto interessato è quello compreso tra l'area del cantiere e le vie Cappelli e Bellano. Nell'area interessata viene istituito un senso unico alternato, regolato dai movieri per consentire il transito dei residenti e l'accesso alle proprietà private.