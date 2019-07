Un mese di chiusura per l'importante arteria: deviazioni obbligatorie per auto e bus

Strada chiusa per un mese. Con conseguenti deviazioni: stop al traffico in via Roma a Noventa Padovana.

Le deviazioni

“Spettatrice interessata” Busitalia, che comunica il cambio di tragitto per l'autolinea Stra - Noventa Padovana - Padova: “Si informa che a causa di lavori stradali in via Roma a Noventa Padovana dall’inizio del servizio di lunedì 29 luglio e fino al termine del servizio di sabato 31 agosto le corse dell’autolinea in oggetto effettueranno percorso in deviazione. Da Padova: giunti alla rotatoria di via Caduti sul Lavoro anziché girare a destra si proseguirà diritti per via Cappello giunti all’incrocio semaforico con via XXV Aprile si svolterà a destra per la stessa allo stop successivo si svolterà a sinistra per il normale percorso di linea. Da Stra: percorso inverso. Il percorso di deviazione sarà effettuato anche il martedì giorno di mercato. Fermate sospese: Noventa Chiesa e Noventa via Caduti sul Lavoro. Fermate sostitutive: Pub Melograno via Cappello, Via Cappello Civico 32, Via XXV Aprile, Noventa Padovana centro fitness.