Lavori stradali urgenti, viale chiuso e cambio di percorso obbligatorio per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"A causa di lavori stradali in viale Silvestro Camerini a Piazzola sul Brenta da subito e fino al termine dei lavori le corse della linea Padova - Carmignano - Cittadella effettueranno il seguente percorso in deviazione:

Da Padova: giunti in prossimità della zona industriale di Piazzola non si proseguirà per viale Silvestro Camerini (viale delle Magnolie) ma si svolterà a sinistra in via E. Fermi (zona industriale). Si proseguirà dritti fino alla seconda rotatoria dove si svolterà a destra (prima uscita) via Corsica. Al semaforo si proseguirà dritti per poi svoltare alla prima via a destra (via Cavalieri di Vittorio Veneto), giunti allo stop si svolterà a sinistra per via Nizza da dove si riprenderà il percorso mercatale del venerdì.

Da Cittadella: percorso inverso.

Fermate sospese: Via Fornaci, Via Ticino, Piazzola edicola, Piazzola chiesa. Fermate sostitutive: Via Enrico Fermi (zona industriale), Via Boschi, Via Nizza.