Terzo round di lavori sulla stessa strada: proseguono i disagi nella Bassa

Terzo giro di lavori nell'arteria della Bassa Padovana: dopo aprile e luglio ruspe ancora all'opera a Solesino.

I lavori

Per la precisione in via XX settembre, come comunicato da Busitalia Veneto: "Si informa la gentile clientela che da lunedì 26 agosto e fino al termine dei lavori, dove verrà istituito un senso unico alternato, viene chiusa al traffico via XX Settembre a Solesino, pertanto l'autolinea Padova - Rovigo effettuerà il seguente percorso di linea:

Da Rovigo: dopo aver effettuato la fermata di Solesino centro anziché svoltare a destra si proseguirà dritti per circa 800 m e si svolterà a destra in via Garibaldi la si percorrerà tutta per poi continuare in via Papa Giovanni XXIII giunti allo stop si svolterà a sinistra per riprendere il normale percorso di linea.

Da Padova: Percorso inverso".