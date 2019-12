Lavori stradali nell'Alta, cambia la viabilità per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che a causa di lavori stradali da lunedì 2 dicembre e fino al termine degli stessi verrà interdetto il traffico a Grossa di Gazzo in via Indipendenza. Pertanto il percorso dell’autolinea Padova - Camisano - San Pietro in Gù verrà modificato come segue: dopo aver effettuato la fermata denominata “Strade Seghe” non si svolterà a sinistra, ma si proseguirà dritti in direzione Isola Mantegna. Giunti allo stop si svolterà a sinistra e si seguirà la strada fino al successivo incrocio dove si svolterà a sinistra lungo la provinciale Contarina. Giunti al semaforo si svolterà a sinistra in via Massimo d’Azzelio. Si proseguirà fino al semaforo di Gazzo dove si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea. San Pietro in Gù - Camisano - Padova: percorso inverso. Fermate sospese: Traverso, Grossa, Bv. Isola Carturo. Fermate sostitutive: Gazzo, Strade Seghe".