Chiusura al traffico del passaggio a livello: deviazioni obbligatorie per auto e bus

Sbarre giù. E deviazioni obbligatorie: la chiusura del passaggio a livello di Villa del Conte (in via Rettilineo) causa inevitabili cambiamenti alla viabilità.

I lavori

Non solo per le auto, ma anche per la linea extraurbana di autobus Cittadella - Villa del Conte - Padova: ii lavori sono iniziati sabato 20 e termineranno martedì 23 luglio. Queste le modifiche per lunedì 22 e martedì 23 luglio fino alle ore 18: fermate sospese Villa del Conte ferrovia e Villa del Conte Cristo, fermate sostitutive Abbazia Pisani e Villa del Conte. Dalle ore 18.00 normale percorso di linea