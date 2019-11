Strade chiuse, sensi unici alternati e varchi spenti: cambia la viabilità a Padova

Per poche ma significative ore: previste nei prossimi giorni cinque chiusure temporanee per lavori a Padova. Di seguito l'elenco completo, in rigoroso ordine temporale.

Via degli Zabarella

Per il ripristino della pavimentazione stradale a seguito di un intervento di manutenzione alla condotta del gas in prossimità del numero civico 29 viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Degli Zabarella (tratto compreso tra le via San Francesco e via Cesare Battisti) da martedì 19 a mercoledì 20 dalle ore 8 alle ore 18 con l’impiego di un moviere all’incrocio Zabarella - San Francesco e la sospensione temporanea dell’ordinanza n. 75 del 4/02/2011, limitatamente al tratto di riviera Ponti Romani compreso tra via San Francesco e via C. Battisti, con contestuale spegnimento del varco elettronico, al fine di consentire il transito dei veicoli nella corsia riservata esistente, per il medesimo periodo. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Degli Zabarella compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via San Francesco e via Cesare Battisti.

Viale della Navigazione Interna

Chiusura temporanea al traffico veicolare della rampa di ingresso alla tangenziale da viale della Navigazione Interna svincolo n. 15 martedì 19 novembre dalle ore 9.30 alle ore 16 per il tempo strettamente necessario agli interventi.

Riviera Albertino Mussato

Per procedere al getto di una pavimentazione verrà temporaneamente chiusa al traffico veicolare riviera Albertino Mussato (tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano) giovedì 21 novembre dalle ore 8 alle 11.30. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di riviera Mussato non interessati dai lavori.

Via Altinate - via degli Zabarella - via San Biagio

Per lavori di recupero del complesso edilizio ubicato all’angolo tra via Degli Zabarella e via San Biagio, chiusura temporanea al traffico veicolare (per il tempo strettamente necessario ai passaggi dei veicoli di cui in premessa e con l’impiego di movieri alle intersezioni) domenica 24 novembre dalle ore 7 alle 19 dei seguenti tratti stradali: via Altinate; via Degli Zabarella; via San Biagio nel tratto compreso tra via Degli Zabarella ed il numero civico 1. Istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri, per il medesimo periodo, in: via San Biagio, tratto compreso tra il numero civico 1 (accesso al cantiere) e via F. Filzi; via Fabio Filzi; via Degli Zabarella, tratto compreso tra via San Biagio e via C. Battisti. Le soprindicate disposizioni non hanno effetto per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.

Via degli Zabarella

Per un intervento di manutenzione straordinaria a una grondaia esterna verrà temporaneamente chiusa al traffico veicolare via degli Zabarella (tratto compreso tra le via San Francesco e via C. Battisti) lunedì 25 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con l’impiego di un moviere all’incrocio Zabarella-San Francesco. Viene inoltre disposto, limitatamente al tratto di riviera Ponti Romani compreso tra via San Francesco e via C. Battisti, il contestuale spegnimento del varco elettronico per consentire il transito dei veicoli nella corsia riservata esistente, sempre per il medesimo periodo.