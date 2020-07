Scavi per posa di cavi elettrici e “corposi” cantieri edili: tripla chiusura stradale a Padova

Tripla chiusura stradale a Padova nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 luglio.

Via Cesare Battisti

Chiusura al traffico veicolare per via Cesare Battisti (tratto compreso tra riviera Dei Ponti Romani e via degli Zabarella) lunedì 6 luglio dalle ore 9 alle ore 17 per poter effettuare il getto di un massetto all’interno di un cantiere edile.

Via Lazzaro Mocenigo

Chiusura al traffico veicolare per via Lazzaro Mocenigo (tratto compreso tra via M. Michiel e via Piovese) da mercoledì 8 a venerdì 10 luglio dalle ore 8.30 alle ore 18 per alcuni lavori di scavo e posa di cavi elettrici.

Via San Pietro

Chiusura al traffico veicolare per via San Pietro (tratto compreso tra via San Polo e via Rolando Da Piazzola) giovedì 9 luglio dalle ore 9 alle ore 17 per poter effettuare il getto della cappa collaborante in calcestruzzo del manto di copertura presso un cantiere edile.