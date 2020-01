Attualità Montà / Via della Biscia

Cinque vie per due mesi: chiusura multipla a Padova, le strade coinvolte

Per la sostituzione delle condotte dell'acqua (e relativi allacciamenti) saranno chiusi al traffico tratti di via Della Biscia, via Carlo Matteucci, via Pitagora, via Giuseppe Toaldo e via Alberto Campolongo