Una per cinque giorni, l'altra per quasi un mese: doppia chiusura stradale prolungata a Padova

Doppia prolungata chiusura stradale a Padova a partire da lunedì 25 novembre.

Via Ognissanti

Via Ognissanti (tratto compreso tra via G. Orus e via G. Gradenigo) sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 25 a venerdì 29 novembre dalle ore 9 alle ore 7 del giorno successivo per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Via dei Ronchi

La corsia veicolare - in direzione Padova centro - di via Dei Ronchi (tratto compreso tra la rotatoria di via M. Bellisario e la sezione stradale posta a 15 metri da quest’ultima) sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 25 novembre a venerdì 20 dicembre per alcuni lavori di mitigazione degli allagamenti.