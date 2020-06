Chiusure stradali prolungate e divieti di sosta: lavori e potature in quattro vie di Padova

Chiusure, ma non solo: stop al traffico veicolare in tre strade di Padova e 12 giorni di divieto di sosta in via Gattamelata.

Via Gattamelata

Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Gattamelata da lunedì 29 giugno a venerdì 10 luglio dalle ore 8.30 alle ore 17 per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di potatura di alcuni alberi.

Via Giovanni Maria Mosca

Chiusura al traffico di via Giovanni Maria Mosca (tratto compreso tra via Tiziano Aspetti ed il civico 12 di via G.M. Mosca) lunedì 29 e martedì 30 giugno dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di manutenzione e di allacciamento gas.

Via San Francesco

Chiusura al traffico di via San Francesco (tratto compreso tra via Galileo Galilei e via Ospedale Civile) mercoledì primo luglio e giovedì 2 luglio dalle ore 8 alle ore 17 per dei lavori di manutenzione della cornice di gronda di facciata di un immobile.

Via Giuseppe Dalla Vedova

Chiusura al traffico di via Giuseppe Dalla Vedova lunedì 13 e martedì 14 luglio dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di riparazione della condotta fognaria.