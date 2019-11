Lavori stradali nell'importante via della città murata: deviazioni per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

“Si informa che, per lavori stradali, giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 sarà interdetto il transito in via Riva del Grappa a Cittadella. Pertanto le autolinee Padova - Bassano, Padova - Villa del Conte - Cittadella e Cittadella - Carmignano - Padova dovranno effettuare le seguenti deviazioni:

Autolinea Padova - Bassano. Da Padova: giunti a Cittadella dopo l’ospedale, si dovrà svoltare a destra per Borgo Treviso, quindi si proseguirà diritti alle successive rotatorie fino alla grande rotatoria intersezione con via Nova, qui si svolterà a sinistra, si proseguirà fino alla successiva rotatoria dove si svolterà a destra in direzione Trento, quindi diritti fino alla rotatoria dell’iperlando dove si svolterà a sinistra per immettersi nella statale Postumia qui si proseguirà fino allo svincolo per Bassano posto dopo il distributore, dove si riprenderà il normale percorso di linea. Da Bassano: normale percorso di linea. Fermate sospese: Cittadella Porta Treviso, Cittadella Porta Vicenza. Fermata sostitutiva: Cittadella al Bersagliere, Cittadella ospedale.

Autolinea Padova - Villa del Conte - Cittadella e autolinea Padova - Onara - Cittadella. Da Cittadella: normale percorso di linea. Da Padova: giunti a Cittadella in via Borgo Treviso si effettuerà manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a livello, quindi ci si posizionerà sulla fermata del capolinea provvisorio Cittadella da Gamba. Corse in arrivo a Cittadella da Padova via Villa del Conte: le corse che terminano il servizio a Cittadella che devono raggiungere il deposito autobus se sprovviste di viaggiatori, giunte alla grande rotatoria di Cittadella dopo il sottopasso ferroviario, proseguiranno diritti fino a raggiungere il deposito autobus. La corsa delle ore 14.55 Padova - Marsango - Cittadella giunta in Borgo Padova svolterà a sinistra per via Cà Nave e la percorrerà fino allo stop, dove svolterà a destra ed entrerà a Cittadella per Borgo Vicenza dove raggiungerà il capolinea di Cittadella Consorzio. La corsa delle ore 15.50 Padova - Villa del Conte - Cittadella dopo aver effettuato l'inversione alla rotatoria prima del passaggio a livello e la fermata Gamba, raggiungerà il capolinea di Cittadella Consorzio transitando per la statale Postumia. La corsa delle ore 13.55 Padova - Onara - Cittadella dopo la fermata di Onara non svolterà a sinistra in via Bellinghiera ma proseguirà dritta in direzione deposito.

Autolinea Padova - Carmignano - Cittadella. Da Padova/Carmignano: normale percorso di linea fino alla fermata "Cittadella Consorzio" dove si effettuerà il capolinea. Da Cittadella: in partenza dal Consorzio Agrario si svolterà a destra per via Verdi, si proseguirà diritti fino allo stop di via Ca' Nave dove si svolterà a destra, si proseguirà diritti e al termine della stessa si svolterà a destra per la tangenziale, quindi diritti per riprendere il normale percorso di linea. Fermate sospese: Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso, Cittadella Porta Vicenza. Fermata sostitutiva: Cittadella Consorzio".