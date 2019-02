Tra ponteggi, potature e riparazioni: tripla chiusura provvisoria in centro, le vie coinvolte

In zone diverse. E in momenti diversi. Ma pur sempre chiusure, sebbene temporanee: stop al traffico veicolare per tre vie del centro di Padova.

Via Daniele Manin

Via Daniele Manin sarà chiusa al traffico domenica 3 febbraio dalle ore 8 alle ore 19 per il montaggio di un ponteggio;

Via Paolo Diacono

Via Paolo Diacono sarà chiusa al traffico mercoledì 6 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per la riparazione di una presa del gas.

Via Fratelli Bandiera

Via Fratelli Bandiera sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Buzzaccarini e via Sabatucci da giovedì 7 a sabato 9 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per le lavorazioni sulle chiome di alcune alberature;