Di cantiere in cantiere: cinque importanti chiusure temporanee nelle prossime settimane a Padova

Tre da un giorno. Una da tre. E una da due settimane: nuovi cantieri a Padova dalla settimana di Ferragosto in poi. A darne notizia è il Comune di Padova

Cavalcavia Brusegana

La bretella curvilinea del cavalcavia di Brusegana (in direzione via Sorio) sarà chiusa al traffico da lunedì 12 a sabato 24 agosto per la messa a norma delle barriere metalliche sul sovrappasso ferroviario della linea Padova-Bologna ed in particolare nella bretella curvilinea del cavalcavia Brusegana in direzione via Sorio.

Via Savonarola

Via Savonarola (nel tratto compreso tra via B. Cristofori e riviera San Benedetto sarà chiusa al traffico da lunedì 19 a mercoledì 21 agosto per la posa di cavi elettrici.

Via degli Zabarella

Via degli Zabarella (nel tratto compreso tra via G. Anghinoni e via Altinate) sarà chiusa al traffico lunedì 19 agosto dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di manutenzione alla condotta del gas.

Via San Pietro

Via San Pietro (nel tratto compreso tra riviera A. Mussato e via Patriarcato) sarà chiusa al traffico mercoledì 21 agosto dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di manutenzione alla condotta del gas.

Via dei Livello

Via dei Livello (nel tratto compreso tra il tratto secondario di corso Milano adducente alla medesima via e vicolo dei Livello) sarà chiusa al traffico giovedì 22 agosto dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di manutenzione alla condotta del gas.