In pieno centro storico: chiusure temporanee per tre vie di Padova

Più pieno centro di così... Nei prossimi giorni Padova sarà interessata da tre chiusure temporanee per altrettante vie. Di seguito l'elenco degli interventi.

Via Altinate

Prevista per sabato 19 gennaio dalle ore 5 alle ore 9 la chiusura di via Altinate (nel tratto compreso tra via Santa Sofia e via San Mattia) per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per un trasloco presso un immobile.

Via Marsala

Prevista da lunedì 21 a martedì 22 gennaio dalle ore 8 alle ore 18 la chiusura di via Marsala (nel tratto compreso tra via Roma e il civico 1/A) per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per lo smontaggio delle protezioni in quota utilizzate per un intervento di manutenzione della copertura di un edificio.

Riviera Albertino Mussato

Prevista per giovedì 31 gennaio dalle ore 8 alle ore 14 la chiusura di riviera Albertino Mussato (nel tratto compreso tra i numeri civici 51 e 63) per un trasloco presso un immobile.