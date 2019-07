Chiusura temporanea per tre strade del centro: le vie coinvolte e le disposizioni

Ma per poco tempo: tripla chiusura temporanea per tre vie di Padova. Di seguito l'elenco delle strade coinvolte.

Via Giovanni Maria Mosca

Via Giovanni Maria Mosca sarà chiusa al traffico martedì 30 luglio dalle ore 8 alle ore 17.

Via Leonardo Emo Capodilista

Via Leonardo Emo Capodilista (nel tratto compreso tra via A. De Mandelo e via Tre Garofani) sarà chiusa al traffico giovedì primo agosto dalle ore 8 alle ore 13 con l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Leonardo Emo Capodilista - nel suddetto tratto e ambo i lati - per il medesimo periodo.

Via Patriarcato

Via Patriarcato (nel tratto compreso tra via G. Frigimelica e via Accademia) sarà chiusa al traffico lunedì 5 agosto dalle ore 13.30 alle ore 18.