Chiuse al traffico tre vie in pieno centro storico a Padova: l'elenco e le deviazioni

Una per due ore e mezza, ma le altre due per 11 giorni: nuova tripla chiusura stradale in pieno centro a Padova, di seguito l'elenco delle vie coinvolte.

Via dei Borromeo e via San Fermo

Per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale vengono chiuse temporaneamente al traffico veicolare via dei Borromeo e a seguire via San Fermo (nel tratto compreso tra via Martiri Della Libertà e via Dante) da martedì 30 luglio a venerdì 9 agosto dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo.

Riviera Albertino Mussato

Per lavori viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare riviera Albertino Mussato (nel tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano) giovedì primo agosto dalle ore 14.30 alle 17.