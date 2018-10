Viabilità, doppia chiusura temporanea in centro a Padova: ecco le vie coinvolte

Doppia. Anzi, tripla: stiamo parlando delle chiusure temporanee che riguardano un paio di vie di Padova.

Via Rudena

Via Rudena (nel tratto compreso tra le vie Cappelli e Bellano) rimarrà chiusa lunedì 15 ottobre dalle ore 8 alle ore 12 per provvedere al montaggio di una impalcatura aerea e lunedì 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17 per un trasloco.

Via Scardeone

Proseguono, invece, i lavori per la risoluzione degli allagamenti in via Bernardino Scardeone, che rimarrà chiusa fino a venerdì 13 ottobre nel tratto compreso tra via Gattamelata e via P. Barozzi.