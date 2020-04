Ex piazzale Boschetti, proseguono i lavori: il sopralluogo dell'assessore Micalizzi

«Una panoramica del cantiere che non si ferma nel rispetto scrupoloso delle normative». Così Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Padova, introduce il video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui illustra l'avanzamento dei lavori nell'ex piazzale Boschetti per la realizzazione del Giardino Tito Livio, parco di 10.000 mq che sarà collegato ai Giardini dell'Arena con una passerella.

Giardino Tito Livio

Spiega l'assessore Micalizzi: «Questo è uno dei cantieri in cui si può continuare a lavorare perché a norma anche alla luce delle restrizioni e dei controlli. Tutta la zona dell'argine a bordo del canale sarà risagomata creando una lunga camminata a bordo fiume fino al ponte, che sarà ortogonale rispetto alla Cappella degli Scrovegni. Stanno iniziando ad assembrare e montare le passerelle del ponte. Abbiamo purtroppo trovato dell'amianto nel terreno, la bonifica è stata completata quindi dopo i controlli di Arpav possiamo proseguire coi lavori. Le palazzine non fanno parte del cantiere ma il Comune ha trovato come sapete una soluzione in merito e saranno ristrutturate da privati».