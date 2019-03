Park bici "off limits" per due giorni in zona Stazione: lavori di pulizia straordinaria

Durerà solo due giorni. Ma per chi è abituato ad utilizzarle sarà un bel problema: 48 ore di divieto di utilizzo delle aree attrezzate per la sosta delle bici in piazzale Stazione.

La disposizione

Motivo: un "intervento urgente di manutenzione e pulizia straordinaria delle aree". Lo stop è previsto per lunedì 18 e martedì 19 marzo, con tanto di divieto di sosta permanente e rimozione coatta delle biciclette nel piazzale (fronte fabbricato viaggiatori) nelle rastrelliere appositamente individuate e delimitate da segnaletica.

Via Giovanni Poleni

Previste, inoltre, due chiusure temporanee: la prima riguarda via Giovanni Poleni, con lo stop al traffico veicolare previsto per venerdì 8 e lunedì 11 marzo dalle ore 6 alle ore 13 con tanto di istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle aree indicate dall’apposita segnaletica e per il medesimo periodo.

Via Patriarcato

Via Patriarcato (tratto compreso tra via G. Frigimelica e via Accademia) verrà invece temporaneamente chiusa per lavori da lunedì 11 a venerdì 15 marzo dalle ore 8 alle ore 18.