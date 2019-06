Nuova pista ciclopedonale e ottimizzazione del servizio idrico integrato: il doppio intervento

In concomitanza con i lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale di via Chiesa Motta, sarà ottimizzato il servizio idrico integrato a cura di Acquevenete. A tale scopo il Comune di Este ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il gestore idrico, che si farà carico della realizzazione della rete fognaria e della sostituzione della rete idrica ammalorata lungo la Strada Regionale 10 Padana Inferiore, via Chiesa Motta e via Atheste.

La pista ciclabile

Spiega Roberta Gallana, sindaco di Este: «Un grande lavoro di sinergia per collegare la frazione di Motta al centro di Este. Acquevenete interviene con 475.000 euro per il rifacimento di fognatura e rete idrica. Dalla Regione Veneto abbiamo ottenuto 350.000 euro, la parte restante è a carico del Comune. Un grande lavoro di tutti gli uffici tecnici, che ringrazio». La Giunta Gallana aveva approvato a settembre il primo stralcio del percorso ciclopedonale che, una volta realizzato per intero, collegherà la frazione di Motta al centro, arrivando al ponte di via Martiri della Libertà. Il tratto a cui fa riferimento la richiesta di finanziamento e il relativo progetto va dalla Chiesa di Motta all'intersezione con via L. Da Vinci ed è lungo 756 metri. Mentre il progetto complessivo prevede il collegamento con il più ampio reticolo di percorsi ciclo-pedonali di cui Este si sta dotando, divenendo la naturale prosecuzione dei percorsi che si intersecano proprio in prossimità del ponte sul Canale Bisatto. Una diramazione della pista, già lungo via Rana Borgofuro, salirà sull'argine del canale per collegarsi all'anello ciclabile dei Colli Euganei. La pista sarà realizzata prevalentemente in sede propria usando la banchina a lato strada, che sarà finalmente riqualificata. Sarà tombinato il fosso, resi sicuri gli attraversamenti pedonali, posta in opera la nuova segnaletica orizzontale e verticale. Per quanto riguarda i sottoservizi, Acquevenete ha comunicato al Comune che, nel tratto interessato dai lavori della pista ciclabile di via Motta, la condotta della rete fognaria nera è parzialmente mancante, mentre la rete di distribuzione dell’acquedotto risulta ammalorata e necessita della sua sostituzione. Per coordinare le lavorazioni previste dai due progetti – servizio idrico e pista ciclabile - si è resa necessaria e opportuna una sinergia tra enti definita con l’approvazione del protocollo di intesa per la realizzazione contestuale dei lavori. «Il protocollo con Acquevenete – chiarisce il sindaco - ci consente di attuare delle sinergie operative ottimizzando la gestione delle opere, essendo queste interconnesse in quanto ricadenti sullo stesso tratto di strada, ottenendo la realizzazione simultanea degli interventi, riducendo altresì il disagio per gli utenti della strada, comprimendo i tempi di cantiere, consentendo maggiore sicurezza dello stesso e, non ultimo, permettendo il perseguimento di economie di scala».