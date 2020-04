Attualità Montà / Via della Biscia, 109

Sei mesi di lavori stradali causa ulteriore proroga: cinque vie di Padova chiuse fino al 30 giugno

Per la sostituzione delle condotte dell'acqua (e relativi allacciamenti) rimarranno ulteriormente chiusi al traffico fino al 30 giugno tratti di via Della Biscia, via Carlo Matteucci, via Pitagora, via Giuseppe Toaldo e via Alberto Campolongo