Lavori straordinari di manutenzione della rete idrica in un quartiere di Padova: la comunicazione

«Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori straordinari di manutenzione della rete idrica, giovedì 12 marzo nella fascia oraria compresa tra le ore 13 e le ore 17 non sarà garantita la regolare fornitura d’acqua in via Armistizio, nel tratto compreso tra via Rovereto e viale S. Giovanni Bosco. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’intervento, a partire da martedì 10 marzo sarà attivata nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida. In caso di maltempo, l’intervento verrà rimandato al giorno successivo, venerdì 13 marzo. Ci scusiamo per il disagio».