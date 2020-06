Fine dei lavori in via Vigonovese: interamente riaperta al traffico la Tangenziale Est

Alle ore 16.30 di venerdì 5 giugno è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione nord della Tangenziale Est in corrispondenza del ponte su Via Vigonovese, che nelle scorse settimane con un intervento a tempo di record è stato sostituito con una nuova struttura prefabbricata in acciaio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Commenta Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici: «Con questo intervento, che abbiamo anticipato in accordo con la ditta esecutrice, che ringrazio, al periodo di lockdown per il virus in modo da creare meno disagi possibili ai padovani, riapriamo del tutto la Tangenziale Est e completiamo un intervento che ha sostituito entrambi i vecchi ponti su Via Vigonovese che non potevano essere lasciati più a lungo in opera. Martedì 9 giugno alle ore 12 riapriremo al traffico anche Via Vigonovese, ripristinando la circolazione normale da e per Camin. Abbiamo rispettato gli impegni presi con i padovani e con i residenti del quartiere completando in tempo un'opera pubblica importante e impegnativa».