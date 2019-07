Un mese di senso unico alternato: semaforo mobile per limitare i disagi

Vi dirà lui quando passare: servirà un semaforo mobile per regolare il senso unico alternato per lavori in corso.

I lavori

Da lunedì 22 luglio a mercoledì 21 agosto la circolazione in via Bragni e via Giorgione a Cadoneghe sarà regolata da un semaforo mobile con senso unico alternato. È necessario infatti un intervento idraulico alla sede stradale, che sarà realizzato in questo arco di tempo nella piena sicurezza sia degli automobilisti sia dei lavoratori del cantiere. L'intervento sarà limitato alla sola carreggiata. Al termine dei lavori, eventualmente anche prima del 21 agosto, il semaforo verrà dismesso e la circolazione potrà riprendere regolarmente, senza ulteriori provvedimenti.