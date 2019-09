Rocca di Monselice, al via i lavori di sondaggio archeologico

Consegnati lunedì 23 settembre i lavori di sondaggio archeologico presso il Mastio monumentale di Monselice. Le opere, per le quali è previsto un importo complessivo di circa 45mila euro, comprendono anche l’eliminazione della scala metallica provvisoria oggi esistente per l’accesso.

I lavori

Il programma di scavo è approvato dalla Soprintendenza e costituisce l’operazione preliminare, indispensabile per valutare le più opportune soluzioni tecniche mirate a migliorare l’accessibilità e la visibilità per il pubblico e di conseguenza la valorizzazione della parte sommitale della collina del Castello. Sottolinea con soddisfazione Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto: «Questo intervento è la riprova della concretezza del programma di riqualificazione dell’edifico storico di proprietà regionale e del suo contesto. Dimostra come le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico non possano prescindere da una tutela attenta, e consapevole dell’importanza del sito. Le opere consegnate sono una prima importante iniziativa, che potrà favorire, con cognizione di causa e in sinergia con l’Amministrazione Comunale, l’elaborazione di un articolato programma di sviluppo e valorizzazione culturale di un sito così rilevante, nel rispetto dei provvedimenti recentemente adottati dalla Giunta Regionale. Conclusa l’indagine preventiva, potrà essere cantierata la seconda fase dei lavori, della durata complessiva di sei mesi, che comprende la sostituzione della scala di accesso e la manutenzione la messa in sicurezza della Rocca».