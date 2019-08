Lavori improrogabili: fornitura idrica sospesa per cinque ore nel quartiere cittadino

Cinque ore "a secco": causa lavori improrogabili una parte importante del quartiere Arcella rimarra senza acqua per quasi tutto il pomeriggio.

I lavori

A comunicarlo è AcegasApsAmga: "Si informa che per consentire il proseguimento dei lavori, avviati lo scorso giugno, relativi all’attività di manutenzione delle sei valvole idriche che riversano su via Tiziano Aspetti, il giorno giovedì 8 agosto dalle ore 13 alle ore 18 sarà sospesa la fornitura idrica nelle seguenti vie:

Via Tiziano Aspetti, da via Caliari a viale Arcella;

Via Orlando Di Lasso (tutta la via);

Via Luigi Boccherini (tutta la via);

Via Francesco Guicciardini, da civico 1 a civico 11.

L’intervento viene attivato nel periodo di fermo del tram e nell’ottica di ridurre al minimo i disagi per i cittadini residenti, che sono già stati informati tramite specifica campagna informativa. Al ripristino dell'erogazione idrica si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida. Ci scusiamo per gli eventuali disagi".