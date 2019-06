Sostituzione urgente di due valvole: sospensione della rete idrica all'Arcella

Niente acqua. Per più o meno 5 ore: stop alla rete idrica all'Arcella.

La sospensione

A comunicarlo è AcegasApsAmga: "Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori di sostituzione di due valvole idriche che attualmente riversano acqua su via Tiziano Aspetti, giovedì 20 giugno dalle ore 13 alle ore 18 circa sarà sospesa la fornitura idrica nelle seguenti vie: via Tiziano Aspetti, da via Caliari a viale Arcella; via Bonazza, da civico 2 a civico 29; via Palladio, da civico 2 a civico 51. Al ripristino dell'erogazione idrica si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida. Ci scusiamo per gli eventuali disagi".