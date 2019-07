Stop all’erogazione dell’acqua per più di sei ore: l’interruzione nella Bassa

Niente acqua per più di sei ore: sospensione dell’erogazione a Pontelongo lunedì 8 luglio.

La sospensione

A comunicarlo è AcegasApsAmga: “Si informa che per consentire la messa in servizio di nuove condotte idriche presso la nuova rotatoria di Pontelongo, lunedì 8 luglio dalle ore 10 alle ore 16.30 circa sarà sospesa la fornitura d’acqua nelle seguenti vie: Dante, Villa del Bosco, Nova e strade laterali. Si comunica che si potrebbe verificare un calo di pressione anche in tutta la zona circostante. Al ripristino dell'erogazione idrica si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida”.