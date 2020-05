Cambio “in corsa” per alcuni tratti di rotaia del tram: modifiche alla viabilità e servizio sostitutivo

“Per alcuni interventi straordinari di manutenzione lungo alcuni tratti della linea tranviaria, consistenti nella sostituzione localizzata di tratti della rotaia e nel ripristino dell’ancoraggio elastico in resina”: con questa motivazione il Comune di Padova annuncia per sabato 30 maggio - dalle ore 7 alle ore 23 - lavori in via Fornace Morandi all’intersezione con via Guido Reni con istituzione temporanea del senso unico alternato in via Guido Reni (tratto compreso tra via G. Bolis e via Fornace Morandi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servizio sostitutivo

Conseguentemente, Busitalia Veneto comunica che “per consentire operazioni di manutenzione programmata sulla via guidata del tram sabato 30 e domenica 31 maggio sarà in funzione il Servizio Sostitutivo con autobus, che osserverà gli stessi orari di partenza previsti previsti per il tram”.