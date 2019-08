Lavori stradali tra il Santo e le Riviere: fermate spostate per 19 linee degli autobus

15 urbane e 4 extraurbane. In totale fanno 19 linee coinvolte. Ma i disagi saranno minimi: a causa di lavori stradali da venerdì 9 agosto e fino al termine degli stessi le fermate denominate “Businello Santo” e “Businello 4” in Riviera Businello a Padova verranno momentaneamente spostate in via Luca Belludi all’altezza del civico 20.

Le linee coinvolte

A comunicarlo è Busitalia Veneto. Queste le linee coinvolte:

3 - 5 - 11 - 12 - 13 - 16 - 22 - 88 - A - AT - ATL - M - T - TL - Servizio Sostitutivo Tram. Linee extraurbane: Padova - Este - Lendinara; Padova - Este - Montagnana; Padova - Bagnoli - Agna - Anguillara; Padova - Battaglia - Pernumia - Pozzonovo.