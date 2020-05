Rifacimento del manto stradale: cambia la viabilità nel Comune della Bassa

Si informa che da lunedì 25 maggio e per tutta la settimana saranno avviati i lavori di rifacimento provvisorio del manto stradale di parte della carreggiata di destra e, dove necessario, di segnaletica orizzontale di via Nova, dalla rotonda di via Dante Alighieri fino al ponte ferroviario, a Pontelongo.

I lavori

A darne notizia è AcegasApsAmga, che aggiunge: "I lavori saranno provvisori, in attesa della sedimentazione per la successiva stesura del tappeto definitivo che sarà compiuta nei prossimi mesi. Nel medesimo periodo si interverrà anche con lavori di asfaltatura delle vie Dante e Mazzini. Tali lavori rientrano nelle più ampie opere di realizzazione di condotte di rafforzamento e distribuzione abbinate alla condotta di scarico dal depuratore di Pontelongo e dei lavori di bonifica della rete idrica, avviate nei mesi scorsi da AcegasApsAmga e Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di ottimizzare la struttura idraulica del territorio". Dichiara Roberto Franco, sindaco di Pontelongo: «Questi importanti e necessari lavori rientrano in una programmazione concordata tra i due enti per rinnovare la rete dell’acquedotto e la necessaria e conseguente sistemazione delle vie interessate. Nell’ambito della citata programmazione tra settembre e ottobre analoghi lavori sulla rete dell’acquedotto verranno realizzati in via Bo'. Si ringraziano i cittadini per la pazienza dimostrata durante i lavori, con la consapevolezza che si tratta di lavori di pubblica utilità».

Impatto sulla viabilità

Per consentire la realizzazione dei lavori, su via Nova, dalla rotonda di via Dante Alighieri fino al ponte ferroviario, nel periodo indicato, verrà istituito il senso unico alternato governato da semaforo mobile provvisorio e accompagnato da apposita cartellonistica stradale. Anche nelle vie Dante e Mazzini l’Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga realizzeranno i lavori di asfaltatura, che interesseranno anche i marciapiedi. Le due vie saranno regolamentate da senso unico alternato regolato da moviere.