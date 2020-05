Viabilità, chiusure stradali multiple e prolungate a Padova: tutte le modifiche

Triplo stop, uno dei quali multiplo e prolungato: chiusura temporanea al traffico per alcune vie di Padova.

Via Anghinoni e via degli Zabarella

Fino a venerdì 5 giugno verranno chiuse al traffico dalle ore 7 alle ore 20 per la manutenzione della rete del gas via Giovanni Anghinoni e via degli Zabarella (tratto compreso tra i numeri civici 60 e 76/A). Disposta l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione per il medesimo periodo in: via Altinate, tratto compreso tra via C. Cassan e via degli Zabarella; via degli Zabarella, tratto compreso tra via Altinate ed il numero civico 76/A; via degli Zabarella, tratto compreso tra via San Biagio ed il numero civico 60. Nessuna variazione per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private;

Riviera Albertino Mussato

Lunedì 25 maggio verrà chiusa al traffico dalle ore 9 alle ore 12 riviera Albertino Mussato nel tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano per consentire la sosta di una piattaforma aerea per la pulizia delle grondaie. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di riviera Mussato non interessati dai lavori.

VIa dei Soncin

Lunedì primo giugno verrà chiusa al traffico dalle ore 8.30 alle ore 13.30 via dei Soncin nel tratto all’angolo con via A. Gritti per lo scarico di materiali per i lavori di un cantiere edile, con istituzione del doppio senso di circolazione, per il medesimo periodo in via degli Obizzi, nel tratto compreso tra via San Marino e Solferino e via dei Soncin, e in via dei Soncin nel tratto compreso tra via dei Soncin ed il cantiere.