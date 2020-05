Lavori di asfaltatura nella via principale del Comune: deviazioni per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

“Si informa che a causa di lavori di asfaltatura in via Roma a Noventa Padovana, dalle ore 7.30 di giovedì 28 maggio 2020 e fino alla fine del servizio di venerdì 29 maggio 2020 le corse dell’autolinea Stra-Noventa Padovana-Padova effettueranno il seguente percorso in deviazione:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da Padova: giunti alla rotatoria di via Caduti sul Lavoro anziché girare a destra si proseguirà diritti per via Cappello al termine della quale si svolterà a destra per via Valmarana quindi alla rotatoria si proseguirà diritti per il normale percorso di linea.

Da Stra: giunti alla rotatoria di via Valmarana in SP.33 anziché girare a sinistra si proseguirà diritti, effettuata la fermata di Noventa P. Scuole medie si girerà a sinistra per via Buonarroti, la si percorrerà tutta e allo stop si svolterà a sinistra per via Cappello giunti alla rotatoria si proseguirà diritti per il normale percorso di linea.

Fermate sospese: Noventa Padovana Chiesa, Noventa Padovana via Caduti sul Lavoro, Noventa Padovana Municipio via Roma. Fermate sostitutive: Pub Melograno via Cappello, via Cappello civico 32, via Valmarana scuole medie, via Valmarana civico 12”.