Asfaltatura e rifacimento della segnaletica: dieci giorni di lavori dopo le opere di riassetto idraulico

Da lunedì 4 maggio saranno avviati i lavori di rifacimento - della durata di dieci giorni circa - del manto stradale e della segnaletica orizzontale del primo tratto di via Scardeone, da via Gattamelata fino a via Barozzi e via Medin (per un totale di circa 240 metri).

Lavori

A darne notizia è AcegasApsAmga: tali lavori sono conseguenti alle importanti opere di riassetto idraulico realizzate negli anni scorsi nel bacino posto a nord di via Forcellini, comprese nel più ampio piano anti-allagamenti per la sicurezza idrogeologica della città messo in campo proprio da AcegasApsAmga e Comune di Padova e finalizzato a dare risposte strutturali alla fragilità idraulica del territorio. La cantierizzazione, pur non prevedendo la chiusura della strada, vedrà la presenza di movieri in loco per la regolazione del traffico, al fine di minimizzare eventuali disagi alla normale viabilità.

Andrea Micalizzi

Commenta Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Padova: «Torna la normalità e si ripristina la cura e il decoro per le strade. Finiti i lavori pesanti finalmente ci si può dedicare alle rifiniture per una strada più ordinata. Non dimentichiamo che il lavoro fatto nel sottosuolo è un risultato importante e che si aggiunge ad una serie di lavori per mettere in sicurezza il quartiere Forcellini. Grazie a chi ha pazientato per i periodi di chiusura e grazie ad AcegasApsAmga che si conferma un alleato formidabile della città. La qualità del quartiere è ora migliore».