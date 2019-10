Chiusure multiple in pieno centro: stop al traffico in cinque vie di Padova

Tre per un giorno. Una per un mese. E un'altra per ben due mesi: cinque vie chiuse al traffico a Padova a partire da lunedì 14 ottobre:

Riviera Albertino Mussato

Riviera Albertino Mussato (tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano) sarà chiusa al traffico lunedì 14 ottobre dalle ore 8.30 alle 13 per un intervento di pulizia e manutenzione alle grondaie di un edificio.

Via del Santo

Via Del Santo (tratto compreso tra la piazza omonima e via Rudena) sarà chiusa al traffico lunedì 14 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16 - con contemporanea istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri in via Rudena nel tratto compreso tra via del Santo e via Santa Chiara - per la rimozione di un impianto di telefonia posizionato sulla copertura di un edificio.

Via Antonio Maria Cortivo

Via Antonio Maria Cortivo (tratto compreso tra il numero civico 3 ed via B. Longo) sarà chiusa al traffico lunedì 14 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 per i lavori di calcestruzzo presso un cantiere.

Via Suor Elisabetta Vendramini

Via Suor Elisabetta Vendramini sarà chiusa al traffico da lunedì 14 ottobre a lunedì 11 novembre con contemporanea inversione dell’attuale senso unico di circolazione dei seguenti tratti stradali: via San Giovanni Di Verdara; tratto compreso tra via S.E. Vendramini e via Beato Pellegrino, con questa direzione di marcia e via Giuseppe Dalla Vedova, tratto compreso tra vicolo Mazzini ed il piazzale omonimo, con questa direzione di marcia, per lavori di manutenzione urgente della pavimentazione in materiale lapideo.

Via San Salvatore

via San Salvatore (tratto compreso tra via Dei Ronchi e via Liguria) sarà chiusa al traffico da martedì 15 ottobre a domenica 15 dicembre per dei lavori di mitigazione degli allagamenti