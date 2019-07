Una speciale mano di colore: iniziati al "Fermi" i lavori di tinteggiatura eseguiti dai carcerati

Sono due i detenuti della Casa di Reclusione di Padova che da qualche giorno hanno già iniziato a tinteggiare le aule scolastiche dell’Istituto Fermi di Padova. E mercoledì 10 luglio il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui e il Consigliere provinciale all’Edilizia scolastica Luigi Bisato si sono recati in visita al Liceo scientifico accolti dal dirigente scolastico Alberta Angelini.

L'iniziativa

L’iniziativa si ripete per la seconda volta dopo gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno all’Istituto Belzoni. Il progetto è elaborato dall’associazione onlus “Gruppo Operatori Carcerari Volontari” di Padova (Ocv) ed è stato approvato anche dalla Provincia proprietaria dell’immobile dove ha sede il Fermi, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha stanziato un finanziamento e dalla direzione della Casa di Reclusione. Il protocollo d’intesa operativo era stato firmato nei giorni scorsi oltre che dal presidente Bui e dalla preside Angelini, anche dal direttore della Casa di Reclusione Claudio Mazzeo e dalla presidente del gruppo “Operatori Carcerari Volontari” Ludovica Tassi. Dichiara Bui: «È un’iniziativa cui tengo particolarmente perché stiamo dando un messaggio molto forte ai cittadini, agli studenti e anche alle persone detenute in carcere. A tutti, anche a chi ha sbagliato, va data un’opportunità di riscatto e le Istituzioni possono fare molto in questo senso. Ci impegneremo per portare avanti altri progetti dove prevalga la mentalità di mettersi al servizio della comunità con lavori di pubblica utilità che sono la strada giusta per integrare ed educare evitando inutili e dannosi assistenzialismi».

I lavori

Aggiunge il consigliere Bisato: «È il secondo anno che stiamo portando avanti questo progetto, l’estate scorsa sono state ridipinte alcune aule del Belzoni e anche in maniera molto professionale. I detenuti, infatti, ci stanno mettendo tutta la loro buona volontà per fare un ottimo lavoro e stanno lasciando un messaggio positivo agli studenti che a settembre torneranno nei loro banchi». Conclude Angelini: «Siamo particolarmente contenti di come stanno lavorando e dell’entusiasmo e la buona volontà che ci stanno mettendo, anzi, vorrebbero addirittura fare di più di quanto stabilito dal progetto». I lavori si svolgono dal 2 luglio al 9 agosto e dal 19 al 23 agosto. I detenuti sono stati individuati dalla Casa di Reclusione di Padova e si recano autonomamente al Fermi dalle 8 alle 14, da lunedì al venerdì esclusi sabato e festivi.