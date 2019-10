Ulss 6 Euganea, pubblicato il bando per 157 posizioni lavorative part-time

Erano state promesse. E sono arrivate: è stato pubblicato a tempo di record il bando relativo a 157 posizioni part-time (di cui 50 di nuova istituzione) per i lavoratori dell’Ulss 6 Euganea.

Part-time

Le posizioni sono così ripartite: 20 per i dipendenti dei servizi tecnico-amministrativi e 137 per i lavoratori dei servizi sanitari o sociali. Il bando è consultabile a questo link e c’è tempo fino al 4 novembre per presentare domanda. L’incremento dei posti part-time è stato inoltre accompagnato da una rivisitazione dei criteri di accesso, confluita in un documento condiviso con le sigle sindacali e sottoscritto nel luglio scorso. La messa a bando delle nuove posizioni a tempo parziale certifica così l’importanza che la nostra azienda riconosce a questo istituto, da riservare e garantire per incrementare il benessere dei lavoratori in temporanea necessità di agevolazioni.