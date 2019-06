Arrestarono l'infermiera che derubava gli anziani: festeggiano il riconoscimento con una delle vittime

Sono un maresciallo, un brigadiere, un appuntato e due carabinieri della stazione di Abano Terme i destinatari di una lettera di “vivissimo compiacimento”. A inviargliela è stato il comandante della legione carabinieri Veneto, il generale Giuseppe La Gala.

Il riconoscimento

I cinque militari hanno visto elogiati la loro «Elevata professionalità, lo spiccato intuito investigativo e il non comune senso del dovere» dimostrati durante la complessa attività d’indagine che aveva portato, la scorsa estate, all’arresto di Anica Petrehus. La 33enne romena, infermiera dell'Azienda ospedaliera di Padova è stata individuata come la responsabile di una lunga serie di rapine e furti ai danni di anziani ricoverati nelle strutture geriatriche e nelle case di cura dove lavorava.

L'incontro

I carabinieri, che nell'indagine furono coordinati dal comandante della stazione di Abano, il luogotenente Mario Sinigagliese, per celebrare il prestigioso riconoscimento hanno scelto di fare visita a una delle vittime della donna. Si sono quindi recati in una casa di riposo della zona dove alloggia un 78enne, passando una mattinata in sua compagnia.