Le lettere dei Polcastro e degli Orsato, sparite da 40 anni, tornano all'Archivio di Stato

Dopo quarant'anni di oblio, alcuni preziosi documenti padovani risalenti al XVI secolo trovano da oggi collocazione all'interno dell'Archivio di Stato, a cui erano stati destinati nel 1994. Sono quindici lettere appartenenti alle antiche nobili famiglie Polcastro e Orsato, datate tra il 1538 e il 1605.

Il recupero

I carteggi risultavano rubati da decenni. La loro sparizione non ha una data certa, ma è sicuramente avvenuta dopo il gennaio 1977 quando i fondi archivistici delle due famiglie furono dichiarati documenti di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto. A recuperarli sono stati i carabinieri del comando Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, sotto la guida del maggiore Giuseppe De Gori, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna. Le lettere sono riemerse grazie all'interessamento di un privato che si è trovato a ereditarle insieme a diversi altri materiali. Sospettando che potessero avere un valore culturale si è rivolto al MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali). Informata la procura e incaricati i carabinieri degli accertamenti del caso, si è risaliti all'Archivio di Stato padovano, che ha riconosciuto le missive.

La restituzione

Da venerdì le lettere trovano posto nel fondo delle due storiche famiglie, a disposizione del pubblico. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il maggiore Giuseppe De Gori e le soprintendenti archivistiche e bibliografiche di Emilia Romagna e Veneto, le dottoresse Elisabetta Arioti ed Eurosia Zuccolo. Il comandante ha consegnato il fascicolo con i documenti alla direttrice dell’Archivio di Stato, dottoressa Cristina Roberta Tommasi.

I documenti

Il materiale comprende una fitta corrispondenza di dodici lettere inviate da Ottavio Polcastro al figlio Antonio tra il 2 febbraio e il 15 luglio 1605, oltre a una lettera indirizzata al magnifico messer Serenissimo Polcastro del 1 agosto 1538, una inviata ad Antonio Orsato del 12 marzo 1573 e una destinata a Hieronimo Polcastro del 18 luglio 1538.