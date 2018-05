Vertenza Comdata, Ruzzante non ci sta: "Un'altra multinazionale che sfrutta il Veneto"

"Ora basta, dobbiamo smettere di farci mettere i piedi in testa": Piero Ruzzante, consigliere regionale di Liberi e Uguali, non usa mezzi termini per commentare la situazione di Comdata.

Interrogazione a risposta immediata

Ruzzante non è certo rimasto a guardare inerme quanto sta accadendo, tanto che, in concomitanza con lo sciopero unitario proclamato da Slc-Cigl, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, ha depositato un'interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta regionale "come intenda attivarsi a difesa dei livelli occupazionali e a tutela dei lavoratori della sede di Padova del Comdata Group Spa. Bisogna fare di tutto per scongiurare la chiusura del sito e, soprattutto, impedire il licenziamento dei 204 lavoratori, in maggioranza donne con un’età compresa tra i 40 e i 45 anni con carichi familiari".

"Ennesima multinazionale che decide sulla pelle dei lavoratori"

Prosegue il consigliere regionale: "Siamo di fronte all'ennesima multinazionale che decide unilateralmente, sulla pelle dei lavoratori, di chiudere qui per portare le commesse e il lavoro altrove. La Regione deve sostenere i lavoratori di Comdata, tra Padova e Pozzuoli parliamo di 260 lavoratori che rischiano il posto per una scelta aziendale che guarda solo al profitto. I call center di Padova e Pozzuoli, infatti, hanno lavoro: Comdata vuole chiudere gli stabilimenti solo per poter licenziare i lavoratori, spostando altrove le commesse. Una scelta sbagliata e incomprensibile, che se ne frega della responsabilità sociale dell'impresa e scarica tutti i costi sui lavoratori. Stiamo parlando di una multinazionale che ha 49 mila dipendenti nel mondo (1.200 in Italia) e un fatturato di quasi 1 miliardo di euro".