Ligabue per pranzo alla “Trattoria al Pirio” a Torreglia, stasera il grande live all'Euganeo

Esiste una certezza: nei colli Euganei non mancano certo i posti dove poter mangiare bene. Una verità che, a quanto pare, deve sapere anche Ligabue che per pranzo ha deciso di fermarsi alla “Trattoria al Pirio” a Torreglia. Il cantante si trova a Padova per il concerto in programma stasera, martedì 9 luglio, allo stadio Euganeo.

Orgoglio

Una soddisfazione per il territorio, ma soprattutto per il ristorante che ha immortalato l’avvenimento con una foto ricordo postata poi su facebook. La trattoria, tra le altre, sarà protagonista in piazza a Torreglia, giovedì 11 luglio, allo StreetFood Gourmet delle Tavole Tauriliane.