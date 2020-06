Nel nome della sicurezza stradale: nuovo limite di velocità di 30 km/h in una via di Padova

Non è certo la prima, ma fa comunque notizia. Ed è doveroso informare chi vi transita, sia esso a bordo di un veicolo o a piedi: il limite di velocità in via Giacomo Vlacovich a Padova scende a 30 chilometri all'ora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

30 km/h

La decisione (con tanto di parere favorevole del Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Squadra Mobilità e Traffico) è stata ufficializzata dal Comune di Padova con un'ordinanza in cui si legge che tale scelta è stata presa "al fine di risolvere situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale e pedonale" in quanto "via Giampaolo Vlacovich è una strada a doppio senso di marcia, in parte sprovvista di marciapiede, inserita in un contesto prettamente residenziale".