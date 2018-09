Linfa, Odv e Il Club Ignoranti Padova ancora insieme contro le Nurofibrosi

In occasione della “Festa dell’Equinozio d’Autunno 2018” la dottoressa Federica Chiara, insieme al giovane ricercatore dottr Andrea Errico, del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell’Università di Padova, illustreranno la seconda fase del progetto di ricerca scientifica sulle NF “Una sfida per la vita” denominata “Obiettivo 2018-19: ricerca di farmaci per curare i tumori pediatrici associati alle Neurofibromatosi”.

Borse di studio

In questa fase, il Club Ignoranti di Padova contribuirà al finanziamento di una borsa di studio finalizzata alla identificazione di farmaci selettivi in grado di bloccare la crescita dei tumori. Il sostegno finanziario del Club Ignoranti di Padova, fondato nel 1889 al motto “Charitas in Laetitia”, è iniziato nel novembre 2016 grazie alla sensibilità del presidente Lucio Terrin. Con il loro supporto sono stati fatti considerevoli progressi nello studio delle neoplasie pediatriche, presentati già alla comunità scientifica in importanti congressi internazionali. Tutte le informazioni sulle attività di LINFA OdV sono disponibili sul sito www.associazionelinfa.it; per rimanere aggiornati seguici su Twitter @Ass_linfa o metti un like sulla pagina Facebookwww.facebook.com/LinfaNeurofibromatosi.