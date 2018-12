Lotteria Italia: quasi 600mila i biglietti venduti in Veneto. Padova è terza a livello regionale

Agipro - Agenzia di stampa giochi e scommesse ha diffuso i dati relativi alla vendita di biglietti per la Lotteria Italia in Veneto relativi allo scorso anno. Padova è terza in regione.

Biglietti e premi

Secondo il report nazionale, sono stati 590.200 i tagliandi venduti in Veneto per la passata edizione della Lotteria Italia: un dato stabile rispetto all’anno precedente, anche se in leggero calo (-1,5%), quando i biglietti staccati erano stati 598.890. I premi tornati in regione, riporta Agipronews, hanno toccato quota 270mila euro, uno da 50mila e ben undici da 20mila euro.

Le vendite nelle province

La provincia di Padova si piazza terza con 110.500 tagliandi (-3,6%), dietro Verona che si conferma in testa con 178mila biglietti staccati, l’1,5% in più rispetto alla precedente edizione, e Venezia con 118.450 biglietti (-4,7%). Leggero calo anche per Vicenza (70.840 biglietti, -1,7%) e Treviso (67.880 biglietti, -1%), mentre nella classifica di vendita dello scorso anno crescono Belluno (15.930 biglietti, +2%) e Rovigo (28.620, +1,2%).