Iniziata l'avventura del dottor Luca Vecchiato alla guida del reparto di Pediatria

Il dottor Luca Vecchiato è entrato martedì primo ottobre alla guida del reparto di Pediatria dell’Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero. Ad accoglierlo il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta e il direttore sanitario Patrizia Benini, che gli hanno formulato gli auguri di buon lavoro.

Luca Vecchiato

Il dottor Vecchiato era stato nominato primario dell’Uoc di Pediatria prima dell’estate, dopo aver vinto concorso pubblico. Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1993, specializzatosi poi in Pediatria nell'Ateneo di Ferrara nel 1998 e successivo Master in Terapia intensiva neonatale e pediatrica conseguito a Bruxelles, dal novembre 2014 a ieri è stato direttore della Uoc Pediatria del Distretto Dolo - Mirano dell'Ulss 3 Serenissima. Nella sua lunga e qualificata carriera ha lavorato a Rovigo, nella stessa Camposampiero (con incarico funzionale di ecografia neonatale e pediatrica) e a Vicenza. E' inoltre in possesso del brevetto di istruttore di rianimazione neonatale in sala parto e del certificato di Good Clinical Practice per la ricerca scientifica. Sottolinea Scibetta: «È una tappa fondamentale nel riconsolidamento del reparto: l’insediamento del dottor Vecchiato darà continuità alla conduzione dell’Unità operativa complessa di Pediatria dopo l’uscita di scena del precedente primario Marco Filippone».