Ex Rinascente, luminarie di Natale anche sullo stabile in pieno centro storico

Prima l’impalcatura (con tanto di “sponsor” per la Fondazione Città della Speranza). Ora le luci. Per dare un “tocco in più” al centro storico: da domenica 15 dicembre le luminarie natalizie adornano lo stabile ex Rinascente tra piazza Garibaldi e il Liston.

Un intervento che riqualifica temporaneamente il grande stabile, in attesa di una soluzione definitiva, prevista nel 2020. Dichiara il sindaco Sergio Giordani: «Grazie a Guglielmo Tabacchi per questo bel segno di attenzione alla nostra città che la renderà ancora più attraente nelle feste di Natale. Un lavoro favorito anche dai nostri uffici tecnici che hanno lavorato molto rapidamente per rilasciare i permessi, grazie anche a loro».