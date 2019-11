«Luminarie natalizie anche in via Roma grazie a quattro sponsor»: l'annuncio dell'assessore Bressa

Sospiro di sollievo: anche via Roma, da lunedì 2 dicembre, indosserà l’abito più scintillante per il Natale.

Ad annunciarlo è l’assessore al commercio e alle attività produttive Antonio Bressa: «Grazie all’intervento di quattro sponsor già nella serata di lunedì 2 dicembre via Roma, la principale via dello shopping in città, sarà rallegrata dalle luminarie natalizie. Al nostro appello hanno subito risposto Alì, Non Solo Sport, Tigotà e Vodafone che hanno assicurato il loro contributo economico in aggiunta alle quote in fase di raccolta da parte dei negozi della via, finora insufficienti però a coprire il costo di installazione. Un segnale di fiducia e collaborazione per rendere più piacevole lo shopping in uno dei periodi più importanti dell’anno, che ci auguriamo sia accolto, il prossimo anno, anche dai numerosi grandi brand che hanno loro punti vendita in Via Roma ai quali chiediamo di dimostrare lo stesso attaccamento al territorio dimostrato dai quattro donatori. Le luminarie saranno installate dalla ditta Gasparotto, scelta dai negozianti della via e avranno come elemento trainante quello delle stelle, in continuità con una delle immagini simbolo della nostra città, il cielo stellato dipinto da Giotto nella Cappella degli Scrovegni». Conclude l'assessore Bressa: «Voglio ricordare che anche in questo caso l’iniziativa è sostenuta come per tutte le vie della città dal Comune attraverso la copertura delle spese di allaccio alla rete Enel e di quelle dell’energia elettrica consumata. Inoltre annuncio già che la settimana prossima estenderemo l’illuminazione natalizia anche a nuove aree della città, come Piazza De Gasperi, che andrà ad allargare le tradizionali luminarie della stazione».