Da lunedì 11 novembre entra in funzione il nuovo T-Red al Bassanello

Lunedì 11 novembre entrerà in funzione, al Bassanello, all'intersezione P.te Isonzo/via Vittorio Veneto/SS. 16 Adriatica, un nuovo impianto di rilevamento delle infrazioni relative al transito col rosso ed al superamento della striscia bianca trasversale di arresto segnata a terra.

T - Red

Così come avvenuto il 14 settembre 2017, in occasione dell'attivazione degli altri 11 impianti simili in città, la Polizia Locale ha inviato a tutti gli Istituti Superiori della città una circolare, che segnala l’attivazione del nuovo impianto e ricorda agli studenti (che spesso con i loro ciclomotori e moto pur fermandosi al rosso superano la linea bianca a terra) la necessità di porre attenzione per evitare di incorrere in una multa pari a 42 euro con decurtazione di 2 punti sulla patente di guida/certificato idoneità guida ciclomotori.